Una diretta Facebook di Morgan, battezzata "NEMICI di Marco Castoldi", come se fosse la prima puntata di un format. Il musicista ha tenuto un lungo monologo, in buona parte letto e recitato, sui recenti fatti che lo hanno visto abbandonare "Amici".

Il cantante ha attaccato a 360° la trasmissione e l'atmosfera che è stata costruita, arrivando a dire che ci sono stati "linciaggio e manipolazione" nei suoi confronti: "hanno usato il montaggio per farmi sembrare un mostro fino a linciarmi".

E ha rincarato la dose affermando:

"Amici" è un cimitero di idee. Vengono uccise molto prima che qualcuno le possa condividere. Uccidono le idee di chi si permette di generarle. Vige la pochezza, il panico, la paura. [...] Loro hanno dentro il vuoto.

E ha aggiunto:

Mandiamo degli assistenti sociali? I ragazzi sono in stanze dove non ci sono neanche le finestre. [...] C’è tratta di schiavi, manipolazione di minori. [...] Non si rispettano le regole civili dello stare al mondo, schiavitù manipolazione, molta paura.

Morgan ha poi recitato in maniera teatrale il modo in cui il pubblico interagiva con lui, senza mai lasciarlo parlare, urlandogli contro, sottolineando come gli sia stato aizzato contro per impedirgli di fare il suo lavoro.

Ha lamentato quindi "aggressività nei miei confronti, da diversi fronti. Sono piccoli dettagli, ma assieme fanno uno schermo intero" e ha definito "tutto estremamente violento", denunciando di essere stato "scaraventato contro tutti, mentre il padrone di casa aveva sempre un sorriso in faccia", ma anche bersaglio di "insolente aggressività nei miei confronti con carica di pregiudizio, come una battuta di un copione".

E ha sottolineato: "La mia bellezza, se c’è, è che a me di tutto questo non me ne fregava niente"

"Questa è la prima puntata del racconto", ha detto, per poi chiudere di accennare brevemente e ironicamente l'Ave Maria di Schubert per poi suonare una versione piano e voce di "Perfect Day" di Lou Reed.

Ecco il video completo della diretta;