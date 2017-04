E' un gambero letale, in grado di fare fuori pesci con la potenza d'urto del suono che è in grado di emettere... proprio come si narra i Pink abbiano fatto una volta, suonando così ad alto volume da uccidere i pesci in un vicino stagno.

Il nome dell'animale è Synalpheus Pinkfloydi ed è capace di generare onde sonore da 210 decibel, in grado di uccidere i pesci più piccoli nel raggio di alcuni metri.

[foto via scpr.org]

In realtà pare che il nome non derivi proprio dall'aneddoto leggendario (e decisamente inverosimile) sulla band britannica e i pesci morti per il volume della loro performance, ma piuttosto da un verso del brano "Have a Cigar" che recita:

By the way, which one of you is Pink?

Infatti il dottor Dr. Sammy DeGrave - capo-ricercatore all'Oxford University Museum of National History - ha spiegato che il nome è stato scelto per via del colore della chela del gambero, piuttosto che da altro: rosa.