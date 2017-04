Lunedì sera Morrissey ha iniziato il suo concerto a Tucson (Arizona) avvertendo il pubblico che aveva lasciato “parte della sua bocca a Guadalajara”, ovvero che aveva perso parte della voce dieci giorni prima al Roxy Festival in Messico. Ha però continuato dicendo: “Ma rimarrò qui e canterò. E, se necessario, cadrò morto”. In realtà dopo sei canzoni l’ex frontman degli Smiths ha lasciato il palco.

Un membro della sua band ha poi informato i presenti: “La sua voce è andata. Avete sentito, avete sentito. Ci ha provato cercato, ci ha veramente provato. E’ uscito sul palco e ci ha provato. Ma la sua voce se ne è andata. Ci dispiace. Gli dispiace. Signore e signori, non sarebbe mai venuto fuori se non avesse pensato di non farcela”.

Un portavoce ha così commentato: “Lui vi manda il suo amore e le sue scuse. E’ davvero imbarazzato. Quando è sceso dal palco l'ho abbracciato e la sua voce era ridotta a un sussurro. Il mio cuore è spezzato, ma se questo è il peggio, ringrazio il Signore. Ci prenderemo cura di lui. Ci ha provato...non sarebbe mai uscito sul palco se non avesse pensato di non farcela. Ha provato. La sua voce non c'è più. Ha bisogno di un po' di riposo per la sua voce. Per cortesia, cercate di capire. E’ umano.”