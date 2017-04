Il ritorno dei Depeche Mode e il segno dei tempi: E' da poco uscito "Spirit" (qua la nostra recensione), l'album più duro del gruppo di Fletch, Gahan e Gore, nonché un lavoro che inizia una nuova fase della carriera, grazie all'inedita collaborazione con il produttore James Ford (Simian Mobile disco).

Rockol, in queste settimane, vi guida nell'ascolto, canzone per canzone, dell'album.

L'undicesima canzone dell'album è "No More (this is the last time)".

“No more (The last time)” è un altro potenziale singolo, un’altra canzone dritta, dalla melodia dritta, sostenuta da bassi pulsanti

One more ride I can't explain

Our hesitation

We stop and start again

Repeat the process

We repeat the lie

Time and time again

By and by This is the last time

I say goodbye

LEGGI QUA IL TESTO COMPLETO DELLA CANZONE