Vasco Rossi ha pubblicato sui suoi canali social ufficiali un nuovo "klippino", l'ultimo da Los Angeles prima del rientro in Italia in vista della fase finale dei preparativi per il concerto-evento del prossimo 1° luglio a Modena. Nel video, il rocker di Zocca non è solo: con lui, in studio, oltre ai suoi collaboratori, c'è anche una star di Hollywood: si tratta di Kevin Bacon.

Salito alla ribalta nel 1984 per aver interpretato il ruolo del protagonista di "Footloose" di Herbert Ross, Kevin Bacon è noto ai più per aver recitato in pellicole come "Codice d'onore" di Rob Reiner (nel 1992 - insieme a Tom Cruise, Jack Nicholson e Demi Moore), "The river wild - Il fiume della paura" di Curtis Hanson (1994, con Meryl Streep), "Apollo 13" di Ron Howard (1995, con Tom Hanks) e "X-Men - L'inizio" di Matthew Vaughn (2011).Nel corso degli anni, però, Kevin Bacon ha affiancato alla carriera di attore quella di musicista: nel 1995 ha dato vita, insieme a suo fratello Michael, al duo dei Bacon Brothers e ha pubblicato ben otto dischi (l'ultimo, "36¢", è uscito nel 2014).

Lo studio di registrazione che Kevin Bacon è solito frequentare si trova a Los Angeles ed è lo stesso studio che Vasco Rossi ha scelto - da ormai qualche anno a questa parte - come "tana americana" per quando si trova a registrare nuova musica negli States, gli Speakeasy Studios. Con Vasco, tra l'altro, Kevin Bacon condivide anche l'ingegnere del suono, il piacentino Marco Sonzini.