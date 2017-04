Lana Del Rey ha svelato sui suoi canali social ufficiali la copertina del suo nuovo album in studio, "Lust for life", di prossima pubblicazione. Ed è una sorpresa, per chi è abituato a vederla sempre seria e impassibile, come appare praticamente nella maggior parte delle foto: perché sulla copertina di "Lust for life" la cantautrice newyorkese sorride.

La copertina del disco ha per protagonista proprio Lana Del Rey, ritratta a mezzo busto, sorridente (appunto), con indosso un abito bianco e delle margherite sparse tra i capelli - alle sue spalle si intravede un vecchio furgoncino.

Lust For Life

album cover! pic.twitter.com/cA5POWeYy6 — Lana Del Rey (@LanaDelRey) April 11, 2017

Anticipato dal singolo " Love ", uscito lo scorso febbraio, "Lust for life" raggiungerà il mercato il prossimo 26 maggio, a distanza di due anni dal precedente "Honeymoon". In cabina di produzione si sarebbero alternati Benny Blanco (già collaboratore di Ed Sheeran, Katy Perry, Britney Spears e Kesha), Emile Haynie (che vanta anche un Grammy Award per aver messo mano a "Recovery" di Eminem, "Best Rap Album" nel 2010), Rick Nowels (Adele, Sia, Nelly Furtado) e Kieron Menzies.