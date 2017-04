Morgan lascia "Amici". Peccato, sì. Lo scrive Maria De Filippi nel suo comunicato, e lo penso anch'io. Forse non per le stesse ragioni.

L'uscita di Morgan da "Amici" è una perdita, anche se molti la considereranno un vantaggio, specialmente quelli che - dopo che la trasmissione ha perso il confronto Auditel, sabato scorso, con "Ballando con le stelle" di RAI Uno - hanno teorizzato che la presenza di Morgan sia una delle ragioni per la quale "Amici" non ha ottenuto, nelle sue prima puntate di quest'anno, gli stessi risultati di pubblico degli anni scorsi.

Ieri, dopo la pubblicazione di questo mio intervento su Rockol, ho ricevuto una mail, da Morgan: una mail molto triste, con parole di delusione e di disillusione, scritta da un musicista amareggiato e dispiaciuto. Non l'ho pubblicata e non la pubblicherò, ma non erano parole di uno che insulta, accusa e ipotizza teorie persecutorie - se insulti e accuse sono usciti da qualche parte, su qualche altro giornale, non li ho letti.

L'uscita di Morgan da "Amici" è una perdita, dicevo: forse non per la trasmissione, ma per la musica sì. Quindi me ne dispiaccio, e secondo me dovrebbe dispiacersene chiunque consideri importanti le canzoni.

Franco Zanetti