Il 21 aprile gli Statuto pubblicano “Zighidà 25”, per celebrare i 25 anni dall’uscità dell’album “Zighidà”. Anticipato in radio dal singolo “Qui non c’è il mare” prodotto da Max Casacci (Subsonica) con la partecipazione di Caparezza.

Dicono gli Statuto: ““Qui non c’è il mare” è la presentazione ska della nostra città, con un testo ironico scritto nel 1992 che risulta attuale come non mai e che ha subito solo pochi “ritocchi”: gli stadi, ad esempio, rispetto a 25 anni fa sono diventati addirittura tre, ma il primo, il Filadelfia (che sarà ri-inaugurato quest’anno), è per noi quello più importante. Certo...la riflessione rap di Caparezza ci regala una visione più “raffinata” e obiettiva del problema della mancanza del mare a Torino, al punto tale da averci convinti che non è un problema…”.

Commenta Caparezza: “Ho accettato volentieri di partecipare al brano "Qui non c'è il mare" degli Statuto perché l'album che lo conteneva (Zighidà) lo ascoltavo durante il mio primo anno da emigrante a Milano nella "Casa del giovane studente e del lavoratore" e poi perché i diritti SIAE del testo andranno alla Fondazione Carlo Rossi”.

I diritti SIAE di “Qui non c’è il mare” saranno devoluti all'associazione Carlo U. Rossi (già produttore della band, scomparso tragicamente nel 2015) che si occupa di sostenere gli studi dei giovani desiderosi di diventare produttori artistici.

Gli Statuto oSKAr (voce), Naska (batteria), Enrico Bontempi (chitarra) e Rudy (basso) porteranno il disco in tour, queste le date confermate: 20 aprile Blues House di Milano; 21 aprile Fuori Orario di Taneto (Re); 22 aprile Finger Food Festival (Parco della Zucca) di Bologna; 24 aprile Festa Partigiana di Cuneo; 25 aprile Piazza Mazzini Macerata; 29 aprile Flog di Firenze; 30 aprile King di Pinarella di Cervia (Ra); 5 maggio Hiroshima Mon Amour di Torino; 12 maggio Jailbreak di Roma; 19 maggio Crazy Bull di Genova; 8 giugno Festival di Vauda Canavese (To).

Tracklist:

“Zighidà”

“Piazza Statuto”

“Abbiamo vinto il festival di Sanremo”

“Senza di lei”

“Piera”

“Ghetto”

“Balla”

“Moskowska”

“Quando quando quando”

“Ragazzo Ultrà”

“Non farmi ridere”

“Le – U”

“Libero”

“Baciami baciami”

“Qui non c'è il mare”

Più le bonus track: “Noi duri”, “Abbiamo vinto il festival di Sanremo” (con la partecipazione del tenore Romano Doria) e “Qui non c'è il mare” (feat Caparezza).