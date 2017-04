Da tempo membri dei Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham e Christine McVie, hanno unito le forze per registrare il loro primo album come duo. Il disco è intitolato “Lindsey Buckingham/Christine McVie”, contiene 10 canzoni e sarà pubblicato il 9 giugno da East West Records. Il primo singolo “In my world” esce il 14 aprile su tutte le piattaforme streaming e digitali.

La collaborazione è iniziata tre anni fa, quando la McVie è rientrata nei Fleetwood Mac in occasione del tour “On with the show”. Secondo Buckingham: “Stavamo esplorando un processo creativo e l’identità del progetto ha preso vita organicamente. La forma che ha preso questo lavoro ci ha fatto pensare che doveva essere un album in duo. Ne abbiamo preso atto in varie occasioni, e ci siamo detti: ‘perchè ci abbiamo messo così tanto?!!’”

Christine McVie ha invece dichiarato: “Abbiamo sempre scritto bene insieme, Lindsey e io, e questo si è davvero trasformato in qualcosa di sorprendente.”

Tracklist: