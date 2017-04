Il superclassico dei Led Zeppelin “Immigrant song” (canzone contenuta nell’album “Led Zeppelin III”, pubblicato nel 1970) fa da colonna sonora al trailer del film in uscita a novembre “Thor: Ragnarok” diretto da Taika Waititi. Nella pellicola Thor è impersonato da Chris Hemsworth, nel cast vi sono anche Jeff Goldblum, Tom Hiddleston e Cate Blanchett.

Non è la prima volta che “Immigrant song” viene usata dal cinema. In precedenza venne inserita, nel 2003, in ‘School of rock’, poi, nel 2007, nel terzo capitolo della serie del cartone animato Shrek. Altre canzoni dei Led Zeppelin che negli ultimi anni hanno fatto parte di colonne sonore sono: “Good times bad times”, usata nel 2010 per ‘The Fighter e nel 2013 per ‘American hustle’; “When the levee breaks”, invece, è stata inclusa in ‘Argo’ (2012) e ‘La grande scommessa’ (2015), solo per ricordare le principali.