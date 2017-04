Si svolgerà tra i prossimi 9 e 16 agosto sull'isola di Óbuda, a pochi chilometri dalla capitale ungherese Budapest, l’edizione 2017 dello Sziget Festival.

Sui palchi della colossale rassegna, si esibiranno grandi nomi della musica internazionale, tra i tanti P!nk, Kasabian, Interpol, Kills, Wiz Khalifa e Rita Ora.

I Tre Allegri Ragazzi Morti, Le Luci della Centrale Elettrica, La Rappresentante di Lista, i Big Mountain County, Gli Sportivi e i Dirty Trainload, sono invece gli artisti italiani annunciati fino ad ora.

