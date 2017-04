Ed Sheeran ha deciso di risolvere con un patteggiamento la causa relativa al presunto plagio di "Photograph".

Due autori, il britannico Martin Harrington e l'americano Thomas Leonard, lo scorso anno avevano trascinato il rosso cantautore di Halifax in tribunale, convinti che la sua "Photograph" fosse troppo simile ad una loro canzone, "Amazing", portata al successo nel 2012 dal vincitore della versione britannica di "X Factor", Matt Cardle.

Harrington e Leonard avevano chiesto a Ed Sheeran la bellezza di 20 milioni di dollari, circa 18 milioni di euro, per violazione del diritto d'autore. Il cantautore, dopo un anno di battaglia legale, ha preferito risolvere la questione trovando un accordo con i due - i termini di questo accordo non sono stati specificati: i nomi dei due autori, al momento, non sono comparsi tra i crediti registrati sul sito dell'ASCAP, il corrispettivo americano della nostrana SIAE - anche considerando che è in corso un'altra causa per cui è stato accusato di plagio: quella relativa a "Thinking out loud"