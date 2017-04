Chris Shiflett, il chitarrista della rock band guidata da Dave Grohl, ha deciso di fare un piccolo regalo ai suoi fan pubblicando il suo nuovo album solista in streaming con qualche giorno di anticipo rispetto alla data d'uscita, prevista per il prossimo 14 aprile.

"West Coast Town" - così si intitola la nuova fatica discografica del musicista - ha fatto il suo debutto in rete oggi e contiene dieci tracce dalle sonorità decisamente country.

L'album, che potete ascoltare cliccando qui, è stato registrato da Chris Shiflett la scorsa estate, insieme al produttore Dave Cobb, vincitore nel 2015 di due Grammy Awards grazie al suo lavoro per l'album "Traveller" di Chris Stapleton (Best Country Album) e "Something more than free" di Jason Isbell (Best Americana Album). In studio di registrazione, oltre al chitarrista dei Foo Fighters e a Cobb, sono entrati anche il chitarrista Robby Turner, il percussionista Chris Powell, il bassista Adam Gardner e il tastierista Michael Webb.