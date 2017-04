Il prossimo 19 dicembre gli Elii si esibiranno dal vivo al Forum di Assago (Milano) con quello che i componenti della band hanno definito il "concerto definitivo" (sarà un modo per annunciare lo scioglimento della formazione, più volte annunciato ed in seguito smentito?). In attesa di esibirsi sul palco del Forum, nel corso della prossima estate Elio e le Storie Tese si "riscalderanno" con alcuni appuntamenti dal vivo raccolti sotto il titolo "TUR 2017".

La band ha annunciato che il prossimo 30 giugno sarà in scena sul palco del Rugby Sound Festival di Legnano, mentre il 15 luglio suonerà al Palamanova Outlet di Aiello Del Friuli. Il 2 settembre, dunque, gli Elii si esibiranno al Parco Tittoni di Desio

I biglietti per assistere al concerto di Legnano del 30 giugno sono già in vendita sul sito di TicketOne al prezzo unico di 17,25 euro. Non sono stati ancora messi in vendita, invece, i biglietti per l'appuntamento ad Aiello Del Friuli del 15 luglio e per quello a Desio del 2 settembre.