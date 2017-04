L'addio dei pionieri del metal Black Sabbath alle scene si è consumato nell'arco del lungo tour "The end", ma pare che la band abbia ancora un paio di colpi da sparare. Lo ha confermato il chitarrista Tony Iommi in una recente intervista rilasciata a "NBC News".

A quanto pare Iommi al momento sarebbe impegnato nelle session per mixare un album dal vivo che immortala gli ultimi concerti dei Sabs nella loro città natale - Birmingham. L'idea è di trarne un disco live.

Iommi ha anche aggiunto un'informazione succosa a proposito di un documentario, sempre incentrato sul tour di addio. Ha detto:

In effetti faremo un documentario. Al momento il mio compito è di ascoltare ciò che abbiamo fatto.

Chissà che album live e documentario non forniscano anche la spinta per incidere quel disco blues - in efetti già programmato, ma poi accantonato per adempiere agli impegni concertistici - che il gruppo desiderava pubblicare dopo "13" e che non si è concretizzato in nulla...