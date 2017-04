Pare che Fellini non sopportasse la musica e che avesse con le sette note un rapporto controverso e particolare. Il grande regista lo confessò durante un'intervista concessa ai microfoni di una trasmissione radiofonica della Rai: dall'altra parte del tavolo, ad intervistare Fellini, c'era Nino Rota. Curiosamente, il compositore, con le sue musiche, riusciva in qualche modo a far "sopportare" le sette note a Fellini: "Quando scrivi musica sei capace di ascoltare la radio e sentire un suonatore ambulante che fa il suo concerto. Io non voglio essere imbrigliato dalla perfezione in nessun modo. Per questo la musica mi incupisce, perché rappresenta la perfezione", gli disse il regista durante quell'intervista, che volle Nino Rota accanto a sé come compositore delle colonne sonore dei suoi più celebri film. E allora: quale miglior modo per ricordare Nino Rota nel giorno del trentottesimo anniversario della sua morte, se non con alcune delle sue composizioni per i film di Federico Fellini? (continua nelle pagine a seguire: clicca su avanti...).