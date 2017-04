Il prossimo 28 aprile esce per la Luna Park Records/Rough Trade "14 Steps To Harlem", il nuovo album di Garland Jeffreys, cantautore newyorchese dalla lunga e invidiabile carriera artistica, Premio Tenco nel 2013.

Il nuovo lavoro del 73enne musicista americano arriva a quattro anni di distanza dal precedente "Truth Serum" e contiene anche un omaggio ai Beatles e un tributo all'amico Lou Reed, suo compagno di università negli anni 60 alla Syracuse University di New York.

Tra le 12 tracce del disco compaiono infatti "Help!" (classico del repertorio di Lennon e Mc Cartney del 1965) e "I'm Waiting for the Man" dei Velvet Underground (scritta da Reed e contenuta nel primo lavoro della band, uscito nel 1967).

L'album è prodotto, come già il precedente, dal musicista inglese James Maddock e vede tra gli ospiti anche Laurie Anderson, vedova di Lou Reed, e la figlia Savannah.

Da sempre più apprezzato in Europa che in patria, Jeffreys è attualmente impegnato in una serie di date nel vecchio continente.

Questa è la tracklist completa dell'album:

When You Call My Name Schoolyard Blues 14 Steps To Harlem Venus Reggae On Broadway Time Goes Away Spanish Heart I'm A Dreamer Waiting For The Man Help Colored Boy Said Luna Park Love Theme

[di Maurilio Giordana, titolare del blog My Way]