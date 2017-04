Da dove mi trovo in questi giorni (sono all'estero) non posso guardare i canali televisivi Mediaset, quindi non ho visto "Amici" ieri sera - ad essere sincero, non l'avrei guardato neanche potendo, perché quando siamo insieme preferisco stare con mio figlio.

Ma ho letto molto dell'incazzatura di Morgan, della quale immagino voi saprete tutto e anche troppo, e sono andato a rivedermela stamattina in replay.

Forse non c'è nemmeno bisogno che ve lo dica, ma trovo che Morgan abbia tutte le ragioni possibili. E ve lo dice uno che con i comportamenti sopra le righe di Morgan non è mai stato particolarmente tenero. Ma in un programma televisivo in cui si cantano canzoni, e non si scrivono e non si dicono i nomi degli autori di quelle canzoni, grazie a Dio che c'è Morgan che almeno cerca di spiegare le canzoni che fa cantare, di raccontarne un pezzetto di storia.



E sì, certo, Morgan poteva far finta di non aver sentito le urla ormonali di quelle ragazzine infoiate alla vista degli addominali di non so quale ballerino, ammesso che fosse un ballerino, e proseguire il suo racconto; ma se avesse finto di non sentire non sarebbe Morgan. Che ha fatto benissimo a sollevare il caso, ha fatto benissimo ad aprire la polemica, ha fatto benissimo a dire quanto fosse disgustato dalla disattenzione del pubblico. Magari poteva risparmiarsi il "bimbiminkia", ecco, per garbo e per superiorità morale nei confronti di una torma di postadolescenti isteriche.

Ma vivaddìo che Morgan c'è, e dice quello che pensa, e pensa quello che dice: e cioè che le canzoni sono importanti, hanno un senso, hanno una storia, hanno una vita, e non sono solo il pretesto per far aprire la bocca a qualche cantante di bell'aspetto - anche se purtroppo spesso vengono usate proprio per questo scopo, e principalmente per questo scopo.



Anche noi, nel nostro piccolo, la pensiamo così. E se Morgan vorrà "usare" Rockol per raccontare a suo modo la storia delle canzoni che affiderà ai suoi ragazzi nelle prossime puntate di "Amici", noi lo ospiteremo volentierissimo.

Franco Zanetti