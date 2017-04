Francesco De Gregori è stato uno degli ospiti musicali (il "super-ospite", come lo chiamerebbero a Sanremo) della terza puntata del serale della sedicesima edizione di "Amici" (ecco cosa è successo e chi è stato eliminato; qui una foto gallery con i momenti salienti). Ecco cosa ha cantato e cosa ha detto di fronte alle telecamere del talent.

"Mi sono voluta fare un regalo e fare a voi un regalo", ha detto Maria De Filippi annunciando l'ingresso del cantautore in studio. Occhiali scuri, berretto in testa e vestito in maniera piuttosto sportiva, De Gregori - accompagnato dalla sua band, guidata dal bassista Guido Guglielminetti - ha cantato "Rimmel", nuovo singolo estratto dall'album dal vivo "Sotto il vulcano" (uscito lo scorso febbraio).

"L'abbiamo registrato un po' di anni fa io, lui e Fabrizio De André. È una canzone strana, proprio una canzone da cantautore. Racconta una storia, le canzoni devono raccontare delle storie e i cantanti devono far capire le parole".

In un secondo momento, il cantautore è tornato in studio per esibirsi insieme ai concorrenti di "Amici". Ha cantato insieme al cantautore della squadra bianca Mike Bird e al cantante della squadra blu Riccardo Marcuzzo : con i due ragazzi, De Gregori ha proposto una canzone tratta dal repertorio di Ivano Fossati, "Questi posti davanti al mare". De Grgeori prese parte alla registrazione della canzone, contenuta all'interno dell'album "La pianta del tè" del cantautore genovese, insieme a Fossati e a Fabrizio De André. E prima di cantare il brano ad "Amici", ha detto:



