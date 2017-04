Lo aveva già fatto ad "X Factor", lo ha fatto anche ad "Amici": durante la terza puntata del talent di Canale 5, registrata la scorsa settimana e trasmessa questa sera, sabato 8 aprile, Morgan ha "litigato" con il pubblico in sala e ha abbandonato per qualche istante lo studio televisivo. Ma cosa è successo?

Alcune anticipazioni della polemica tra il cantautore (direttore artistico della squadra bianca) e il pubblico erano state pubblicate sui canali social del programma già nel corso della settimana. In sostanza: Morgan, in attesa di esibirsi insieme ai cantanti della sua squadra sulle note di "These are the days of our lives" dei Queen, stava spiegando la nascita della canzone e il suo significato.

Durante la spiegazione, però, uno dei ballerini del programma - stando a quanto spiegato poi dalla conduttrice - si sarebbe tolto una maglietta, lasciando vedere gli addominali. A quel punto, una ragazza del pubblico si sarebbe lasciata andare ad un urlo di apprezzamento. "Bimbaminkia!", è stata la risposta di Morgan, che ha interrotto il suo discorso sulla spiegazione della canzone dei Queen.

Il pubblico si è dunque scagliato contro il cantautore, reagendo in modo negativo con cori e fischi. Morgan ha rincarato la dose e rivolgendosi a tutti gli altri protagonisti del talent ha detto: "Tutti voi parlate di bimbiminkia quando loro (riferendosi al pubblico) non ci sono. Bimbi-minkia!". E poi ha lasciato lo studio.

A quel punto si è andati in pubblicità: ricordiamo che la puntata è stata registrata lo scorso sabato e non sappiamo per quanto tempo Morgan sia rimasto fuori dallo studio.

Al rientro dalla pubblicità, ha preso parola la conduttrice. Rivolgendosi al pubblico, Maria De Filippi ha detto:



"Ci sono momenti di esasperazione in cui ad un pubblico che reagisce in modo negativo si risponde in maniera altrettanto negativa. Ci sono dei momenti, va detto, senza darvi dei bimbominkia, che quando un ragazzo si toglie una camicia e uno sta cercando di spiegare qualcosa, l'urlo per gli addominali è alquanto imbarazzante".



"Devono rimanere gli addominali e andare fuori io", ha infine risposto Morgan.