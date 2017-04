Nel 1977, uno dei 45 giri di maggiore successo commerciale fu una canzone per bambini cantata da Mal dei Primitives: era la sigla di un telefilm della TV dei Ragazzi intitolato, in italiano, "Furia", come la canzone della sigla. Il 45 giri andava letteralmente a ruba (lo posso testimoniare in prima persona, perché all'epoca lavoravo in un negozio di dischi e ne facevamo fuori due scatolette da 50 dischi al giorno): vendette un milione di copie (altri tempi…), arrivò primo in classifica e fu tra i 20 dischi più venduti dell'anno.

La canzone "Furia" era stata scritta da Guido e Maurizio de Angelis, con testo di Luigi Albertelli; quarant'anni dopo, è ancora Luigi Albertelli che, stavolta con Franco e Tommaso Fasano, ha scritto "Benjamin", una canzone dedicata al… nipote di Furia. "Benjamin", anche questa cantata da Mal, sarà la sigla di un cartone animato per i più piccini. Se avete figli o nipoti, fategliela ascoltare.