Chi è stato eliminato alla fine della terza puntata del serale della sedicesima edizione di "Amici"? E cosa è successo nel corso della puntata andata in onda questa sera, sabato 8 aprile?

È la ballerina della squadra blu Vittoria Markov l'eliminata della terza puntata di "Amici" (nella foto è la penultima in basso a destra, accanto ad Elisa). Si tratta della seconda "perdita" per la squadra capitanata da Elisa, che già nella prima puntata aveva dovuto dire addio ad un concorrente, il cantante Michele Perniola. La scorsa settimana, invece, era stato eliminato un concorrente della squadra bianca, guidata da Morgan, il cantautore Lo Strego.

L'eliminazione di Vittoria Markov ha lasciato la squadra blu con appena quattro concorrenti: i cantanti Riccardo Marcuzzo Federica Carta e i ballerini Cosimo Barra e Andreas Muller. La squadra bianca, invece, al momento ha un concorrente in più: nel team di Morgan - protagonista di un duro scontro con il pubblico - ci sono i cantanti Mike Bird Shady e i ballerini Sebastian Melo Taveira e Oliviero Bifulco.

Come da tradizione, la terza puntata di "Amici" si è aperta con l'ingresso in studio delle due squadre sulle note della sigla di questa edizione del talent. Dopo i ragazzi e i due direttori artistici, hanno fatto il loro ingresso i quattro giudici - qui una foto gallery con i momenti salienti della puntata.

Le due squadre - le abbiamo incontrate un paio di giorni fa proprio nella "scuola" di "Amici": ecco cosa ci hanno raccontato i ragazzi - si sono sfidate in due manches da cinque prove di canto e danza ciascuna: nella prima manche hanno avuto la meglio i blu di Elisa, grazie ai punti ottenuti dai ballerini Andreas Muller e Vittoria Markov e dal cantante Riccardo Marcuzzo.

A nulla sono servite le vittorie dei bianchi nella prima e nella seconda prova, grazie ad un'esibizione del ballerino Sebastian Melo Taveira (sulle note di "Be mine" degli Ofenbach, tra gli ospiti della serata) e al duetto dei cantanti Mike Bird e Thomas Bocchimpani sulle note di un medley della versione in lingua italiana e di quella in lingua inglese di "Io che non vivo (senza te)", il brano scritto da Vito Pallavicini insieme a Pino Donaggio e reso celebre da quest'ultimo (che lo presentò sul palco del Festival di Sanremo 1965) - la canzone venne incisa per la prima volta in lingua inglese dalla cantante britannica Dusty Springfield.

Al termine della prima manche è finito a rischio eliminazione un concorrente della squadra sconfitta, quella dei bianchi, il ballerino Oliviero Bifulco.

La squadra bianca è riuscita però ad avere la meglio sui blu nella seconda manche: al team di Elisa è andato solamente un punto, quello conquistato dalla cantante Federica Carta nella prima prova, grazie ad una cover di "Young and beautiful" di Lana Del Rey). Per il resto, i bianchi hanno conquistato tutti i punti disponibili grazie alle esibizioni dei cantanti Shady, Mike Bird e Thomas Bocchimpani e all'esibizione insieme a Francesco De Gregori.

A rischio eliminazione, dunque, è finito un concorrente della squadra dei blu, la ballerina Vittoria Markov.

Nel testa a testa finale, la ballerina della squadra blu si è dunque scontrata con il ballerino dei bianchi Oliviero Bifulco, che - lo ricordiamo - era finito a rischio eliminazione dopo la prima manche. Il voto congiunto di giudici e professori ha deciso di salvare Oliviero e di eliminare Vittoria.