Dal 9 aprile fino al 3 dicembre Palazzo Grassi e Punta della Dogana a Venezia ospiteranno la mostra del 51enne artista inglese Damien Hirst ‘Treasures from the Wreck of the Unbelievable’. I nuovi lavori di Hirst sono un tributo alla scultura dell’antica Grecia e a Roma, agli Aztechi e alle civiltà di Cina, Africa, India, Bali e altre ancora.

Come riporta il sito Theartnewspaper, la mostra omaggerà anche la cultura pop con immagini prese dall’epopea disneyana come Topolino o ancora ritratti del musicista Pharrell Williams ritratto come un faraone in marmo bianco; la cantante barbadiana Rihanna nelle vesti di una dea egizia in marmo rosso e Yolandi Visser, del duo rap sudafricano Die Antwoord, come una divinità mesopotamica in bronzo.

Nella giornata di domani per il vernissage di apertura all’Arsenale si terrà un ricevimento esclusivo dedicato a 200 invitati. Come scritto da Dagospia, all’Arsenale è stato montato un palco per un concerto, domani nel capoluogo veneto è atteso l’arrivo di Rihanna. Viene da pensare che l’esibizione possa essere proprio la sua.