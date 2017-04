I Pearl Jam sono entrati nella Rock’n’Roll Hall of Fame. A introdurli doveva essere Neil Young, ma una malattia gli ha impedito di essere presente al Barclays Center di Brooklyn. E’ stato quindi sostituito dall’icona televisiva statunitense David Letterman che ha avuto l’onere e l’onore di fare il discorso di elezione per la band di Seattle.

La band di Eddie Vedder nel primo set della loro nuova vita da ‘hall of famer’ hanno eseguito tre canzoni del loro repertorio. La prima è stata “Alive”, tratta dal loro album di esordio “Ten” (1991), sul seggiolino dietro la batteria si è seduto Dave Krusen che non suonava con i compagni proprio dai tempi del disco di esordio.

Gli altri due classici che hanno proposto ieri sera, “Given to fly” dall’album “Yield” (1998) e “Better man” da “Vitalogy” (1994), hanno visto esibirsi alla batteria l’attuale batterista della band, Matt Cameron.

Come da tradizione della cerimonia della Rock'n'Roll Hall of Fame il gran finale prevede una esibizione più o meno collettiva di quanti sono stati eletti. Non è potuta mancare quindi la cover della “Rockin’ in the free world” di Neil Young (contenuta nel suo album del 1989 "Freedom"), da tempo nel repertorio live della band capitanata da Eddie Vedder. Con loro sul palco anche Trevor Rabin degli Yes, Neal Schon dei Journey e Geddy Lee dei Rush.