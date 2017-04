Il 28 aprile esce il nuovo album di Syria “Io+Io”. A partire da oggi sino a tale data saranno rilasciate in anteprima esclusiva su TIMmusic - la piattaforma di TIM dedicata alla musica in streaming - tre bonus track inedite “Momenti”, “Canzone d’odio” e “Fino al cielo” che faranno parte dell’edizione speciale dell’album “Io+Io” disponibile su TIMmusic dal 28 aprile. Saranno inoltre disponibili in anteprima due brani inediti del nuovo disco, “Se sapessi” e “Acqua e alloro”.

“Io+Io” è un disco live registrato durante il concerto “Vent’anni in una notte” tenutosi al Teatro Grande di Brescia per celebrare i 20 anni di carriera di Syria. Sul palco insieme a lei molti ospiti tra i quali Emma, Noemi, Paola Turci, Francesca Michielin, Ghemon ed Emiliano Pepe.

Il calendario sulla piattaforma TIMmusic prevede da oggi “Momenti”, il 14 aprile “Se sapessi”, il 21 aprile “Acqua e alloro” e il 28 aprile con l’uscita dell’edizione speciale dell’album le due bonus track, “Canzone d’odio” e “Fino al cielo”.

