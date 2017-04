Come riporta il Guardian, l’organizzazione a scopo benefico Believe in Magic supportata, tra gli altri, dagli One Direction a suon di milioni di sterline si è vista congelare i conti a causa di un’indagine che la accusa di cattiva condotta.

Believe in Magic venne co-fondata nel 2012 da Jean Bhari e dalla figlia Meg, dopo che a quest’ultima venne diagnosticato un tumore al cervello. L’ente opera a favore dei bambini malati terminali. Ora la onlus è indagata dalla Charity Commission a causa delle “molteplici denunce” e “indicazioni di cattiva condotta o di cattiva gestione”.

Gli One Direction hanno sostenuto più di una volta sia le raccolte fondi destinate alle operazioni di Meg che quelle destinate alla organizzazione, di fatto sono i loro principali testimonial. Oltre agli One Direction anche altri artisti come Jessie J, Olly Murs, Pixie Lott, Little Mix, Professor Green e Michael Bublé hanno supportato Believe in Magic.

Secondo la commissione che indaga risulta che alla organizzazione nel 2012 sono state versate circa 75.000 sterline, nel 2013 gli aiuti ammontano a circa 50.000 sterline e nel 2014 circa 33.000. Nel 2015 il solo Louis Tomlinson degli One Direction avrebbe versato nelle loro casse due milioni di sterline, ma di questi non vi è traccia nei loro conti.

Il Guardian ha cercato inutilmente di contattare qualche rappresentante di Believe in Magic per raccogliere una dichiarazione.