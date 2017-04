StubHub, la società controllata da eBay che rappresenta una delle principali piattaforme di secondary ticketing a livello internazionale, passerà temporameamente dall'altra parte della barricata diventando rivenditore primario - cioè autorizzato dall'organizzatore dell'evento del quale vende i biglietti - del Rock in Rio 2017, festival in programma a Rio de Janeiro tra i prossimi 15 e 24 settembre al quale parteciperanno, tra gli altri, Lady Gaga, Bon Jovi, Maroon 5, Justin Timberlake, Guns N’ Roses, Who, Red Hot Chili Peppers e altri.

L'azienda fondata da Eric Baker e Jeff Fluhr con base in California sfrutterà le sue filiali nazionali - compresa quella italiana, attivata lo scorso febbraio dopo l'acquisto della società spagnola Ticketbis - per vendere biglietti in tutto il mondo nella valuta del paese dell'acquirente. Il paradosso che potrebbe vedere un biglietto del Rock in Rio acquistato su Stubhub e rimesso in vendita sulla stessa piattaforma a prezzo maggiorato sarà evitato da una direttiva interna, che bloccherà qualsiasi rivendita sul sito per il festival brasiliano.