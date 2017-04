Dopo una lunga tournée e alla vigilia di un tour conclusivo col suo pianoforte tascabile che toccherà Europa e L’Italia, Giovanni Truppi, polistrumentista nato a Napoli nel 1981, ha registrato in presa diretta le canzoni più emozionanti del proprio repertorio, proponendole in versione per piano e voce; “Solopiano” annovera in scaletta sette brani estratti dai suoi tre dischi, più un inedito per un totale di otto tracce che rappresentano l’essenza della sua scrittura. Il disco, edito da Woodworm Music, è stato pubblicato il 31 Marzo esclusivamente in vinile in edizione limitata.

Nel 2014, con due album già in archivio, Giovanni Truppi si mette al lavoro su un progetto particolarmente interessante: progetta e costruisce un proprio pianoforte, unico al mondo, ottenuto modificando un Kimball (un pianoforte verticale). Il risultato è uno strumento dalle dimensioni inferiori allo standard...

