Il progetto di Mattia Zani ci offre questa inedita versione della title track del nuovo disco, "Indiana": "Abbiamo deciso di ricantare 'Indiana', la canzone. Canzone che per altro ha dato inizio all'intero suono del disco e che per ragioni tecniche - di suono e incisione - non abbiamo potuto inserire. Lo incidemmo infatti molto in anticipo su tutto, ma come spesso accade ci si affeziona agli errori e si portano avanti fin dove si può. Questa è a tutti gli effetti la prima volta che la eseguiamo registrandola in acustico".

"Abbiamo scelto un luogo anonimo, una casa abbandonata nelle nostre montagne, un luogo che non ci appartiene, ma ci ha attirato dalla macchina durante un'escursione. Abbiamo parcheggiato, siamo saliti sul porticato di questa casa diroccata e una volta sistemata la camera abbiamo suonato il pezzo in modalità 'buona la prima'. Avevamo solo una qualche minuto di batteria. Non ci sono effetti sulla luce, né post produzione sul suono. 'Indiana' al sole, così sia per Rockol"