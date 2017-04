I rocker Queens Of The Stone Age hanno postato una misteriosa immagine teaser nei loro social.

L'illustrazione presenta una lettera "Q" stilizzata (logo della band) e la scritta "twentyfive" (ossia "venticinque"), ma nient'altro. Molti fan pensano che potrebbe essere l'annuncio del nuovo album che si sapeva essere in lavorazione - il predecessore "Like Clockwork" risale infatti al 2013. A ben analizzare, però, non pare essere troppo verosimile come data di uscita il 25 di aprile, maggio, giugno e luglio; notoriamente ormai gli album escono di venerdì e il primo venerdì 25 disponibile sembra essere quello di agosto. Chissà...

Si può anche ipotizzare che il 25, magari di questo mese, la band faccia invece un annuncio sulle proprie attività in programma (disco, tour...).