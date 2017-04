I paladini del rock più rumoroso Melvins hanno appena annunciato - dopo un 1016 che li ha visti pubblicare ben due dischi - l'imminente uscita di un nuovo album, che sarà doppio.

Il titolo è "A Walk With Love And Death" e sarà disponibile dal 7 luglio su etichetta Ipecac (etichetta fondata e gestita da Greg Werckman insieme a Mike Patton).

L'album, stando a un primo comunicato, mostrerà due lati ben distinti del gruppo spalmati su due album: uno denominato "Death", che è una vera e propria creatura dei Melcvins, e uno che si chiama "Love", che è la colonna sonora di un cortometraggio di Jesse Nieminen intitolato appunto "A Walk With Love And Death".

Al nuovo lavoro hanno partecipato, come ospiti, Joey Santiago dei Pixies, Teri Gender Bender (Le Butcherettes/Crystal Fairy) e Anna Waronker (That Dog).

Questa è la tracklist:

Love

01. Aim High

02. Queen Powder Party

03. Street Level St. Paul

04. The Hidden Joice

05. Give It to Me

06. Chicken Butt

07. Eat Yourself Out

08. Scooba

09. Halfway to the Bakersfield Mall

10. Pacoima Normal

11. Park Head

12. T-Burg

13. Track Star

14. The Asshole Bastard

Death

01. Black Hearth

02. Sober-delic (acid only)

03. Euthanasia

04. What’s Wrong with You

05. Edgar the Elephant

06. Christ Hammer

07. Flaming Creature

08. Cactus Party

09. Cardboro Negro