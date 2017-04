I Pearl Jam hanno fatto una cover della canzone “Again today” di Brandi Carlile che verrà pubblicata sull’album, in uscita il prossimo 5 maggio via Legacy Recordings, “Cover stories: Brandi Carlile celebrates 10 years of the story – An album to benefit war child“.

L’album è una riproposizione del disco “The story”, pubblicato dalla Carlile nel 2007, composto dalle cover delle quattordici canzoni lì incluse. La prefazione del disco - i cui proventi andranno in beneficenza a favore della organizzazione britannica War Child UK che si occupa di aiutare i bambini vittime delle zone di guerra – è stata scritta dall’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Tra gli artisti che hanno partecipato a questa uscita discografica Adele, Dolly Parton, Kris Kristofferson, Jim James e gli Avett Brothers.

I Pearl Jam domani verranno eletti nella Rock’n’Roll Hall of Fame. Purtroppo non sarà il loro ‘padrino’ Neil Young a indurli durante la cerimonia che si terrà a New York poiché impedito da una malattia. Al suo posto l’onere e l’onore graverà sulle spalle dell’anchorman David Letterman.