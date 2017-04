A margine della conferenza stampa dell'edizione 2017 di Amici, tenutasi oggi a Roma, il già leader dei Bluvertigo - coinvolto come coach nel programma di Maria De Filippi - ha risposto alle domande di Rockol circa le motivazioni che lo spingano a rimanere in attività come personaggio televisivo. Alla domanda quale sia il suo rapporto con il video, Morgan ha risposto:

"Se avessi un rapporto con il video mi toglierei dal video. Ho un rapporto di inconsapevolezza, quindi è un non rapporto. Il video mi toglie tutto, mi toglie l'anima, la mia qualità. Tira fuori il peggio di me"

Perché, allora, l'autore e polistrumentista lombardo persevera nel frequentare gli studi televisivi?

"Perché ho bisogno di denaro, non ho sufficiente denaro per poter pagare i debiti causati da azioni fatte dai miei commercialisti. Io devo dare un sacco di soldi. Mi ritrovo ad avere tanti debiti e sono costretto a fare determinate cose. Ad Amici vengo perché si parla di musica. Lo faccio per vocazione"

L'artista ha ricordato anche la famigerata intervista a Max che gli costò l'esclusione in extremis dal Festival di Sanremo dello stesso anno: