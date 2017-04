Questa sera alle 19.00, durante il programma radiofonico Beats 1 condotto da Zane Lowe, i Gorillaz faranno ascoltare in anteprima la canzone “Let me out” – alla quale collaborano Mavis Staples e Pusha T – che è inclusa nel loro nuovo album “Humanz” in uscita il aprile.

Parlando con Zane Lowe Damon Albarn ha rivelato di avere molte canzoni dei Gorillaz da ultimare, oltre le 19 che verranno pubblicate in “Humanz”. Quando gli è stato chiesto quanti brani avrebbe nel cassetto da rifinire – uno dei quali che vede la collaborazione della rapper britannica Little Simz -, Albarn ha risposto che saranno 40/45, “Secondo me, posso stare in ballo almeno per altri diciotto mesi”.