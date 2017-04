Il produttore cinematografico Stephen Belafonte ha rotto il silenzio riguardo le accuse rivoltegli dall'ex moglie Melanie Brown: l'uomo ha affidato le sue esternazione a TMZ, lo stesso sito che per primo riferì il drammatico racconto - reso sotto forma di testimonianza legale - della già Spice Girls.

"E' una vergogna che la signora Brown abbia scelto di non procedere in modo rispettoso e amichevole in quella che è una faccenda molto personale", ha riferito il team legale del manager hollywoodiano: "Il nostro cliente ha già depositato la sua risposta alle insultati e infondate accuse della signora Brown".

"Quando il tribunale stabilirà la verità, sarà chiaro come questa situazione non sia altro se non un'astuta campagna escogitata per nascondere la condotta della stessa signora Brown durante il matrimonio e alla luce del suo coinvolgimento in un reality show familiare, oltre che a un modo per guadagnare scorrettamente credito sia sotto il punto di vista finanziario sia sotto quello della credibilità al fine di ottenere la custodia dei figli", prosegue la nota: "Il signor Belafonte è fiducioso: la verità verrà ristabilita in occasione della sua deposizione in aula. Al momento, la sua unica aspettativa è quella di ricongiungersi coi suoi figli: la cosa che gli importa di più è la sicurezza e il benessere delle sue figlie e delle sue figliastre".