"Mika verso Sanremo", titola il il settimanale "Chi" in un trafiletto contenuto nell'edizione di ieri, 5 aprile. Il settimanale riporta che Carlo Conti rimarrebbe direttore artistico della manifestazione, e che la sua prima scelta sarebbe il cantautore libanese

Invece arriva la smentita del cantante. "Non c'è nessuna trattativa in corso", spiega a Rockol Giulio Mazzoleni di Maz Music & Media, che cura in Italia gli interessi dell’artista. "Ovviamente Mika sarebbe lusingato dell'interesse", aggiunge, ma specifica che non c'è stato nessun contatto.

Mika era già stato ospite nell'edizione 2017.Aveva dichiarato in conferenza stampa all'Ariston:

"Una partecipazione di 15 minuti e ce l'ho in testa e nella pancia da quattro settimane. Figuriamoci presentare il festival: troppo difficile. Terrorizzante. Non lo farei mai".

Il cantante e il suo staff invece stanno invece preparando "CasaMika 2", la seconda edizione dello show, prevista in TV in autunno.

Ci saranno dei cambiamenti nella formula. Ho sempre visto questo programma come se fosse un film, un musical. E in quanto tale, deve svilupparsi: devono cambiare anche i collaboratori. Sarà un'altra avventura, spero di scrivere di più, di lavorare come si faceva alla vecchia maniera: scriverò canzoni appositamente per le varie puntate dello show.

Mika è attualmente impegnato anche nella scrittura nuove canzoni mentre in Francia è giudice di The Voice Il sabato sera su TF1.