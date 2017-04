Le Capre a Sonagli hanno appena pubblicato “Cannibale”, il nuovo album che arriva a due anni da “Il fauno”, registrato nel giro di un mesetto a fine novembre 2016 all'ISHTAR di Milano con Tommaso Colliva e Marco Olivi, poi mixato a Londra nel TOOMILAB sempre da Colliva e masterizzato alla Maestà da Giovanni Versari. con un’idea ben precisa in testa: cambiare, provare, sperimentare. E hanno deciso di giocare anche con il nostro format #NoFilter, con questa bella versione di "Cannibale in mare", che raccontano così

Cari amici di Rockol, vi ringraziamo per averci consentito di aprire per voi la porta della nostra BatSaletta per farvi entrare nel nostro mondo caprino: in questo video suoniamo una versione semi-acustica di "Cannibale In Mare". La registrazione è affidata alla nostra inseparabile GoPro: l'abbiamo usata per la realizzazione di tutti i video del nostro precedente album ed ora la portiamo sempre con noi. Buon ascolto!

Le Capre a Sonagli