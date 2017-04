In una lunga intervista ad Andrea Laffranchi per il Corriere della Sera, Fabrizio Tarducci racconta la genesi del suo nuovo album - "Fenomeno", in uscita domani, venerdì 7 aprile - concedendosi anche qualche riflessione di carattere più ampio. Nelle righe che seguono vi riferiremo delle considerazioni più "musicali" fatte da Fabri Fibra alla storica testata milanese:

"I rapper di oggi non hanno contenuto perché hanno accettato la sconfitta della società e parlano solo di moda. Non credono più a nulla, del resto dopo 20 anni di Berlusconi non è rimasto nemmeno uno slogan. (...) Però mi rivedo nella voglia di dare fastidio di questi rapper. A differenza dei vari Michele Bravi che non hanno idea di cosa fare ma si vedono bene a farlo e allora fanno quello che gli dicono i vecchi, i rapper (e i cantautori indie) sono self made man che cercano di spodestare chi c’è. Non parlo di Fedez che prende i soldi dai vecchi della tv, ma in ogni circo serve una scimmia che balla"