Ci sono anche due omaggi, ai Kansas e ai White Stripes, tra le bonus tracks contenute nella speciale "expanded vinyl edition" di "For All Kings", l'ultimo album dei thrasher newyorchesi Anthrax. Si tratta delle cover di "Carry On Wayward Son" e di "Black Math",

"Carry On Wayward Son" è uno dei classici del repertorio dei Kansas e fu pubblicato nel 1976 all'interno dell'album "Leftoverture". Il brano - che porta la firma del chitarrista del gruppo Kerry Livgren - uscì anche come singolo e fu il primo grande successo della band (numero 11 delle classifiche USA, numero 5 in Canada e numero 51 in UK).

Il batterista degli Anthrax Charlie Benante ha ammesso di essere da sempre un fan dei Kansas:

Da ragazzino suonavo spesso alla batteria le loro canzoni. Ho solo dovuto concentrarmi per ricordarmi bene come suonarla, perché volevamo rendere giustizia al brano.

Tra i molti artisti che in passato hanno eseguito una cover di "Carry On Wayward Son" figurano anche i Dream Theater, Yngwie J. Malmsteen, gli Stryper e i Foo Fighters

"Black Math" è uno delle tracce di "Elephant", il quarto album dei White Stripes, uscito nel 2003. Considerato dalla critica il capolavoro del duo americano, il disco vendette oltre 6 milioni di copie in tutto il mondo e conquistò un Grammy nella categoria "Best Alternative Music Album".

Le due cover sono contenute nel cofanetto "For All Kings 7-Inch Box Set" che gli Anthrax hanno pubblicato per il mercato nordamericano in occasione del loro nuovo tour. Una "special expanded edition" di 10 vinili da collezione con un totale di 20 tracce: le 11 canzoni pubblicate lo scorso anno nell'album "For All Kings", 6 versioni demo, un brano inedito "Vice Of The People" pubblicato in precedenza solo in Giappone, e le due cover di "Carry On Wayward Son" e di "Black Math".

