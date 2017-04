Janieck Devy alias Janieck, nome d’arte di Janieck Polder, è un cantautore olandese nato a Noordwijk nel 1994. Sarà ospite nella puntata serale di "Amici" di sabato 8 aprile.

Il nome probabilmente non è famigliare a molti, ma in realtà Janieck è decisamente noto in quanto è stato la voce della hit dei Lost Frequencies "Reality" (2016):

Ha esordito nel mondo dell'entertainment nel 2004: all’età di 10 anni ha debuttato come attore. L'esordio da cantante è giunto invece nel nel 2012, con il singolo "Six String Thing" e da allora ha deciso di utilizzare il nome d’arte Janieck Devy. Il successo è giunto, per lui, nel 2015 con "Reality", incisa in collaborazione sempre coi Lost Frequencies

I numi tutelari a livello musicale, per Janieck, sono artisti come John Mayer, Ed Sheeran, My Chemical Romance, Green Day ed Enya: tutti caratterizzati da un songwriting solidissimo, melodico e capace di catturare all'istante.