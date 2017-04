Contemporaneamente all'arrivo sul mercato dell'edizione speciale per in cinquantesimo anniversario di "Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band" raggiungerà le sale britanniche "It Was 50 Years Ago Today! The Beatles: Sgt Pepper & Beyond", documentario dedicato all'ottava fatica in studio dei Fab Four: diretto da Alan Parker, già noto per film musicali come "Pink Floyd The Wall" e "The Commitments", il lungometraggio attinge all'archivio dei Beatles per narrare i dodici mesi seguiti alla pubblicazione del disco, con interviste al primo batterista della formazione, Pete Best, alla sorella di John Lennon Julia e a Hunter Davies, giornalista autore dell'unica biografia autorizzata del quartetto di Liverpool.

Il lugometraggio verrà distribuito ai cinema britannici a partire dal prossimo 26 maggio.