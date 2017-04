La cantautrice americana salita alla ribalta nel 2015 - anche nel nostro paese - con "New Americana" si appresta a pubblicare il suo nuovo album in studio, l'ideale sequel di "Badlands". Il nuovo album di Halsey ha ora un titolo e una data d'uscita e la cantautrice ha già pubblicato il primo singolo ufficiale estratto dal disco.

L'album, prodotto da Benny Blanco, Cashmere Cat e Happy Perez, si intitola "Hopeless fountain kingdom" e uscirà il prossimo 2 giugno, qualche giorno prima della partenza del tour europeo di Halsey (che alla fine di giugno la vedrà esibirsi anche in Italia, per un'unica data). Il disco, a detta della stessa cantautrice, è un concept che ha visto Halsey rivisitare in chiave moderna la storia di "Romeo e Giulietta" raccontata da Shakespeare: i protagonisti sono un ragazzo e una ragazza che devono combattere per far valere il loro amore. I ruoli, nella storia di Halsey, sono però invertiti: Romeo è rappresentato dalla Halsey stessa (Luna) e Giulietta è rappresentata dal modello Don Lee (Solis).

Il videoclip del singolo che anticipa l'album, "Now or never", già pubblicato in rete, è il primo capitolo di questa storia: i protagonisti sono proprio Halsey e Don Lee e il finale è aperto. Il video, girato a Città del Messico, è stato co-diretto dalla stessa cantautrice insieme a Sing J Lee, già collaboratore di - tra gli altri - Muse, Years & Years e CHVRCHES.

A proposito del video (che trovate più sotto) e del singolo (sempre più sotto trovate la copertina), Halsey spiega:



"Il video di 'Now or never' (il mio debutto da regista) è solo una parte di una lunga narrazione, la storia di due innamorati osteggiati da forze contrarie che cercano di tenerli separati. La canzone parla di due impazienti, giovani amanti, ma nell'insieme dell'universo di 'Hopeless fountain kingdom' la posta in gioco è molto più alta per questi due sfortunati ragazzi".

Una parte di questo concept sarà raccontata anche sui social network: curiosamente, Halsey ha creato due account Twitter dedicati ai personaggi: uno per Halsey-Romeo-Luna e uno per Don Lee-Giulietta-Solis . Non solo: ha creato gli account anche per la casa di Solis (Angelus, una rivisitazione della casa dei Capuleti presente nella versione shakespeariana della storia, quella di cui faceva parte Giulietta) e per la casa di Luna (Aureum, i Montecchi, a cui apparteneva invece Romeo).Questa la copertina di "Hopeless fountain kingdom":