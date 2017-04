E’ stato pubblicato il video clip di “Il treno”, il che chiude l’ultimo album di Vinicio Capossela “Canzoni della Cupa”, pubblicato nel maggio 2016.

Il video è stato girato da Chico De Luigi e Dario Cioni, con la collaborazione della Fondazione Ferrovie dello Stato, nel corso dell’ultimo Sponz Fest 2016 in occasione della prima corsa della tratta Avellino – Rocchetta, recuperata ad uso turistico. Il treno viene letteralmente preso d’assalto, tanto dai viaggiatori quanto da un drappello di banditi a cavallo (briganti della Basilicata e cow boy della vallata) in un grande momento di emozione collettiva. Le immagini ci restituiscono il senso di meraviglia e speranza che l’arrivo del treno ha portato con sé. Un treno che non arriva, come l’uccello della canzone, a inghiottirsi nel petto le persone, ma a riportarle a casa, e viene accolto con festa e viva emozione, come una persona cara di cui si sentiva la mancanza.

Capossela è impegnato nelle ultime date italiane del suo tour “Ombra. Canzoni della Cupa e altri spaventi” che prevedono ancora due appuntamenti, il 5 aprile al Teatro delle Muse di Ancona e, per chiudere, il 10 aprile all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Poi, a partire dall’11 maggio a Stoccarda (Germania), il 51enne cantautore porterà la sua musica in giro per l’Europa prima di tornare, il 3 giugno, al Teatro Romano di Verona dove metterà in scena lo spettacolo “La Forza del Destino – Odissea musicale di Vinicio Capossela”, un omaggio a Giuseppe Verdi che intreccia brani della storia musicale di Vinicio Capossela con arie verdiane.