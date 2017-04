La definizione “di culto”, quando associata a un artista, suona sempre se non come un certificato di morte predatato almeno come un congedo con onore: si viene congelati in un'icona e inseriti in un pantheon dove non succede niente – come in tutti i pantheon, del resto – in attesa di diventare una nota a piè pagina della storia maggiore. Prince, di culto, lo era. Anzi, lo era sempre stato. Eppure, a differenza di tanti altri, aveva saputo restare vivo, anzi, restare scomodo, e, a differenza di tanti suoi colleghi che si sono accontentati di carriere molto meno lunghe e prestigiose accettando il prepensionamento da pubblico e critica, continuare a sentirsi, fare ed essere considerato un artista contemporaneo.

Per questo la sua morte ha colpito ancora più duro: di quanto fosse pesante la sua mancanza ce ne siamo accorti solo dopo, a fatto compiuto, e questo la dice lunga su quanto la sua condotta l'abbia reso tutto sommato scontato agli occhi delle platee, che pure lo amavano. I punti di riferimento siamo portati a immaginarli fissi ed eterni per definizione, e Prince un punto di riferimento lo era per moltissimi: a lui probabilmente il ruolo non piaceva, e infatti faceva di tutto per scrollarsi di dosso la patina di mito per essere e fare solo l'artista.

A un anno esatto dalla suo morte, Rockol ricorda l'autore, polistrumentista e performer di Minneapolis con uno speciale a 360 gradi: dalla cronaca di quel tragico 21 aprile 2016 e dei giorni seguenti, a cosa ne è stato (e soprattutto ne sarà) della sua eredità musicale, senza dimenticare gli omaggi e i ricordi offerti dai suoi colleghi. Buona lettura.

La morte

Era il tardo pomeriggio del 21 aprile 2016 quando le agenzie iniziarono a battere i primi lanci sulla scomparsa di Prince: nelle ore e nei giorni successivi, oltre allo sgomento per quanto successo, le cronache riferirono di un quadro molto più complesso e sfaccettato di quanto non parso in un primo momento. Ne emerse l'istantanea di un uomo e di un artista segretamente tormentato da gravi problemi di salute, dignitosamente sempre tenuti nascosti al suo pubblico, al quale dava sempre e immancabilmente il 100%. Ecco, in ordine cronologico, tutte le notizie sulla morte di Prince che si susseguirono in quelle ore e in quei giorni drammatici:



Addio a Prince: morto a 57 anni

Morte di Prince: le autorità indagano e il suo addetto stampa conferma la notizia - FOTO

Morte di Prince, gli aggiornamenti: la dichiarazione ufficiale dell'addetta stampa. Per il momento nessuna ipotesi sulla causa del decesso

Morte di Prince, gli aggiornamenti: per l'ufficio dello sceriffo non ci sono indizi di reato

Morte di Prince, gli aggiornamenti: i primi soccorsi, la rianimazione fallita, l'ora del decesso

Addio a Prince: gli ultimi giorni, l'audio della telefonata al 911, la morte. E quell'ultimo saluto che sembra una profezia

Prince, sulla morte si allunga lo spettro della droga. TMZ: 'salvato da un'overdose pochi giorni fa'

Prince, parla l'esperto statunitense Drew Pinsky: ipotesi di overdose accidentale di antidolorifici

Prince, funerale privato (ma presto una celebrazione pubblica)

Prince, il giallo dell'eredità: perché il Purple One potrebbe aver lasciato molti meno soldi di quanto abbiano detto i giornali. E cosa potrebbe succedere adesso

Prince, le ultime notizie: non c'è nessun testamento. La casa in cui è morto diventa un museo, i Revolution tornano insieme in suo onore e l'avvocato smentisce l'overdose

Prince: perquisizione in casa e sull'aereo privato, la lettera a Suzanne Vega, la morte del direttore della fotografia di "Purple Rain"

Prince, la ricerca di una farmacia nella notte prima della morte

Parla il cuoco personale di Prince: negli ultimi due mesi era spesso malato e mangiava pochissimo

Morte di Prince: fonti anonime confermerebbero la presenza di antidolorifico nel corpo della star

Prince, giudice autorizza l'esame del DNA. La famiglia: "Nessun funerale è stato fatto"

Morte di Prince, l'ex collaboratore Sky Dangcil rivela: "Si imbottiva di pillole per continuare a lavorare"

Prince, un quotidiano di Minneapolis: 'Morto da almeno sei ore' prima del ritrovamento del suo corpo

Prince: Judith Hill racconta la notte dell'atterraggio d'emergenza, una settimana prima della morte

Morte di Prince: trovate nella sua casa pillole contraffatte 50 volte più potenti dell'eroina

Prince, per lavorare senza sosta faceva ricorso a quella che chiamava 'Cocaine diet', dice una ex fidanzata

Morte di Prince: le indagini continuano nel giro dello smercio illegale di farmaci

Prince, l'eredità: quasi completato l'inventario. Case, terreni, lingotti d'oro: circa 150 milioni di dollari in valore. E non è finita…





Gli omaggi

La comunità musicale mondiale, già sconvolta dalla perdita di David Bowie, avvenuta solo pochi mesi prima, fu travolta dalla notizia della morte di Prince: già nelle ore immediatamente seguenti l'annuncio della sua scomparsa, artisti di tutto il mondo, da Corey Taylor degli Slipknot a Noel Gallagher, David Gilmour e Bruce Springsteen, tributarono dai palchi i loro omaggi al Purple One. Il ricordo della voce di “Sign o' the Times” non si esaurì con l'onda emotiva dell'annuncio della morte sui media: a dimostrazione di quanto “pesante” fosse Prince sul panorama musicale internazionale, i tributi in suo onore si registrarono per mesi. Ecco una selezione di omaggi tributati all'artista nelle ore, nei giorni e nei mesi successivi alla sua morte:

Morte di Prince: il mondo del rock piange il Purple One. I tributi di amici e colleghi

Anche la musica italiana piange Prince: i tributi e gli omaggi di Jovanotti, Mengoni, Giorgia e...

Morte di Prince: i tributi dal vivo di Noel Gallagher, Mumford & Sons, Mariah Carey, Corey Taylor (Slipknot), 1975, Alicia Keys e altri - VIDEO

Chris Cornell rende omaggio a Prince e pubblica una cover acustica di "Nothing Compares 2 U" - ASCOLTA

I tributi a Prince al Coachella 2016: LCD Soundsystem, Jack U, Ellie Goulding e altri - GUARDA

Prince, il tributo di Springsteen: guarda la cover di "Purple rain"

Bruce Springsteen regala l'mp3 della 'sua' "Purple rain" omaggio a Prince

David Gilmour tributa Prince con il mash-up di “Comfortably Numb” e “Purple Rain” - VIDEO

Ancora tributi in musica a Prince: Chris Martin (Coldplay), Billy Corgan (Smashing Pumpkins), Liz Phair, Bob Mould... - VIDEO

Concerto del Primo Maggio 2016 a Roma, gli omaggi a Prince e Remotti, i set di Skunk Anansie, Fabrizio Moro e Tiromancino

Prince, il tributo di Paul McCartney: cover di 'Let's go crazy' dal vivo. I Family pubblicano una nuova versione di 'Nothing compares 2 u'

Haim, omaggio a Prince e due brani inediti: ascolta qui la cover di 'I would die 4 u'

Prince, Cyndi Lauper lo ricorda dal vivo con 'When you were mine' - VIDEO

Beck, tributo a Prince in concerto a New York con "Raspberry beret" - GUARDA

Adele omaggia Prince in concerto con 'The most beautiful girl in the World' - GUARDA

Prince, l'omaggio dei Coldplay e la reunion dei Revolution - VIDEO

Coldplay dal vivo assieme a James Corden con "Nothing compares 2 U" omaggiano Prince - VIDEO

Prince: i Revolution, la sua storica band, lo omaggia a Minneapolis - GUARDA

Sting, ascolta il nuovo brano (dedicato a Prince e David Bowie) '50,000' suonato dal vivo a 'Later… With Jools Holland' - VIDEO

Prince: Stevie Wonder e Chaka Khan sono le star del concerto tributo... ed è intervenuto anche Obama - VIDEO

Bruce Springsteen parla della morte di Prince

Obama canta 'Purple rain' di Prince e balla 'Thriller' di Michael Jackson all'ultimo Halloween alla Casa Bianca - VIDEO

Bruno Mars e il suo tributo a Prince ai Grammy 2017 - VIDEO

Rock and Roll Hall of Fame 2017: Lenny Kravitz omaggia Prince

I ritratti:

Grande autore, performer sopraffino ma anche personalità complessa, amante delle sfide e con uno spirito rivoluzionario: ridurre Prince al suo repertorio e alla sua immagine sarebbe un errore. Ecco, di seguiro, quattro sintetici ritratti per farsi un'idea di alcune – le più importanti, a nostro parere – delle mille facce di Prince Rogers Nelson.

Prince è morto: le 10 canzoni più famose - ASCOLTA

L'artista conosciuto come Prince: la storia e l'importanza di un genio della musica

Prince e l’industria musicale: il lascito di un esploratore sempre insoddisfatto

Prince, una discografia ragionata





Le polemiche

Purtroppo non furono solo il cordoglio e la commossa ammirazione a venire registrati dalle cronache nelle ore e nei giorni seguenti il 21 aprile 2016: la morte di Prince, purtroppo, fu anche foriera di polemiche più o meno pretestuose, che coinvolsero “tifoserie”, colleghi ed eredi. Ecco, sempre in ordine cronologico, una rapida rassegna di peggio che ci toccò scrivere in occasione della morte di Prince...

Morte di Prince, parla Gene Simmons: 'È stato patetico che si sia ucciso da solo'. Legge in Minnesota ispirata al caso del musicista. E un uomo, in carcere, dice...

Gene Simmons, le dichiarazioni sulla morte di Prince. Arrivano le scuse: 'Non mi sono espresso correttamente'

Kiss, scambio di tweet tra la moglie di Gene Simmons e Paul Stanley: 'Non puoi chiedere scusa a nome di qualcun altro'

Michael Jackson, petizione online per un riconoscimento da parte del Congresso degli Stati Uniti: 'Perché a Prince sì e a Michael no?'

Michael Jackson non sopportava proprio Prince: emergono delle registrazioni inedite...

Prince, la storia infinita del plagio 'italiano' per 'The most beautiful girl in the World': ecco cosa dicono gli autori - ASCOLTA

Gene Simmons (Kiss) riaccende la polemica: "Prince è morto per una sua scelta"

Prince, gli eredi fanno causa a Jay-Z: ecco cosa è successo





L'eredità musicale

Agli artisti autentici come Prince l'immortalità è garantita dalle proprie opere, e il caso della star di Minneapolis potrebbe diventare da manuale: la scomparsa del Purple One – notoriamente prolifico e titolare di un leggendario archivio che gli avrebbe permesso di pubblicare materiale inedito ancora per molti anni – ha posto grandi interrogativi circa la gestione di uno dei più grandi patrimoni musicali della storia. In un'epoca dove i canali di fruizione musicali non solo si sono moltiplicati, ma sono via via divenuti sempre più fluidi, l'amministrazione del capitale musicale lasciato da Prince è diventato un interessante nodo da sciogliere, che potrebbe riservarci molte sorprese nei prossimi anni. Ecco, ad oggi, tutto quello che c'è da sapere su cosa potremmo (e dovremmo) aspettarci:

Prince, aperto l'archivio: un inestimabile patrimonio di canzoni registrate

Prince e gli animali: 18 anni dopo torna in free download 'Animal kingdom', la sua 'canzone vegana' - ASCOLTA

Prince: ecco chi gestirà la sua eredità musicale

Prince: brani inediti alla sfilata primavera/estate 2017 di Versace - GUARDA, ASCOLTA

Prince, è ufficiale: Paisley Park diventa un museo visitabile, presto i biglietti in vendita

Prince: ora le ceneri sono esposte a Paisley Park

Prince: in uscita la ristampa con bonus inediti di "Purple Rain" e il greatest hits "Prince 4Ever"

Prince: esce un album di incisioni con la band dei 94 East realizzate fra il 1975 e il 1979

Prince, il catalogo completo subito in gestione (in tutto il mondo) a Universal Music Publishing

Prince, esce il disco postumo con l''inedito' 'Moonbeam levels'. Nel 2017 una riedizione di 'Purple rain' con nuove registrazioni - ASCOLTA

Prince, nuovo accordo tra Universal e gli eredi: il merchandising a Bravado

E' ufficiale: Prince torna sulle piattaforme di streaming

Prince, sarà Universal a gestire il catalogo NPG Records (inediti compresi)

Prince, la ristampa di "Purple rain" arriva a giugno (e il catalogo è in streaming)

Prince: due album di inediti e due film-concerto mai visti prima in arrivo