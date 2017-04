Dopo tre mesi di intensi negoziati, la piattaforma svedese guidata da Daniel Ek ha finalmente stretto un nuovo accordo di licenza con Universal Music Group, uno degli attori più potenti sul panorama discografico mondiale: benché i dettagli del contratto non siano stati resi noti, diversi osservatori internazionali come Music Business Worldwide ipotizzano che il gigante diretto da Lucian Grainge abbia acconsentito a sottoscrivere un abbassamento delle revenue generate dallo sfruttamento del proprio catalogo da parte del servizio in favore di un allargamento dell'audience potenziale fruitore dello stesso. In caso di mancato raggiungimento dell'obbiettivo da parte di Spotify, la riduzione sulle rendite verrebbe posticipata a data da destinarsi - o fino al rinnovo dell'accordo.

Come poi già ipotizzato nei mesi scorsi, l'azienda svedese farà cadere il tabù dell'accessibilità completa del catalogo a tutti gli iscritti, riservando una selezione di titoli ai soli utenti premium, cioè titolari di un abbonamento a pagamento.

"Questo accordo è basato sul reciproco amore per la musica, sulla valorizzazione degli artisti e sulla facilità di fruizione per i fan", ha commentato Ek: "Lavoreremo insieme per aiutare i nuovi artisti a raggiungere il successo e per mettere in contatto nomi già affermati con un più ampio universo di fan in un modo che stupirà entrambi".

"Lavorare fianco a fianco con servizi di questo tipo ha generato il primo vero rialzo negli utili dell'industria musicale negli ultimi vent'anni", gli ha fatto eco Grainge: "Oggi le piattaforme streaming rappresentano la porzione più grossa del nostro volume d'affari".