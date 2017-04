A molti il nome di Steve Lillywhite dirà poco, ma ad altrettanti porterà alla mente subito grandi nomi del rock come U2, Rolling Stones e Killers. Lui, infatti, è un produttore che ha lavorato con queste band, fra le altre (basti pensare che per gli U2 soli si occupò degli album "Boy", "War" e "How to Dismantle An Atomic Bomb").

Ma Lillywhite si occupa professionalmente anche di un'altra attività: commercializzare CD nei punti vendita di Kentucky Fried Chicken in Indonesia. Già: CD venduti nei fast food in cui si mangia solo e unicamente pollo fritto. E, per quanto messa così sembri una faccenda bizzarra, è tutt'altro che uno scherzo o una stranezza. Si tratta infatti di un'attività molto florida.

Steve è infatti CEO di Jagonya Music & Sport Indonesia, una sussidiaria di KFC che fra i suoi core-business ha la commercializzazione di supporti musicali nei punti vendita del fast food: una cosa da noi impensabile, ma che è perfettamente normale per il mercato indonesiano.

Lillywhite ha spiegato an "New York Times":

I CD sono ancora il mezzo principale per la diffusione della musica nel Paese. In Indonesia i CD costano quattro dollari l'uno e visto che tutti i negozi di dischi hanno chiuso a causa dell'enorme afflusso sul mercato di copie piratate di pessima qualità, KFC resta l'unico luogo in cui è possibile comprarli ormai. Siccome nessuno va di proposito a comprarsi un disco, ormai, lo fa però andando a mangiare pollo. Tanto che comprarsi un CD è divenuta parte dell'esperienza che il cliente fa andando da KFC.

Ha anche aggiunto che si tratta di un business molto speciale e limitato al mercato indonesiano e che KFC non ha assolutamente alcun piano per esportarlo. In effetti risponde a un'esigenza molto specifica dell'area.

Lillywhite è ormai CEO di Jagonya Music & Sport Indonesia da oltre un anno e si è innamorato dell'Indonesia andandoci per lavoro a produrre la band locale Noah.