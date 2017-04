Si intitola "Every Valley" e verrà pubblicato il prossimo 7 luglio il nuovo album dei Public Service Broadcasting. Come riferito dal leader della band londinese J. Willgoose, Esq. alla realizzazione dell'album - il terzo nella carriera del gruppo - hanno preso parti diversi ospiti, tra i quali anche James Dean Bradfield dei Manic Street Preachers:

"Una delle cose che mi ha entusiasmato di più nel lavorare a questo nuovo album è stata la possibilità di collaborare con diversi musicisti. Ci siamo sentiti onorati e orgogliosi sia che si trattasse di artisti locali come Beaufort Male Choir e Haiku Salut oppure di artisti più affermati come Lisa Jên Brown, Tracyanne Campbell dei Camera Obscura e uno dei nostri eroi, James Dean Bradfield dei Manic Street Preachers. Hanno tutti contribuito ad arricchire e migliorare il nostro suono e alla fine questo disco è il meglio che si potesse immaginare"

Ecco, di seguito, la trakclist di "Every Valley":

1. Every Valley

2. The Pit

3. People Will Always Need Coal

4. Progress (ft. Tracyanne Campbell)

5. Go To The Road

6. All Out

7. Turn No More (ft. James Dean Bradfield)

8. They Gave Me A Lamp (ft. Haiku Salut)

9. You + Me (ft. Lisa Jên Brown)

10. Mother Of The Village

11. Take Me Home

Per l'occasione i Public Service Broadcasting hanno reso disponibile in streaming gratuito il video della quarta traccia dell'album, "Progress", registrata con la collaborazione di Tracyanne Campbell.