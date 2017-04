"Era ora", recita il titolo del nuovo disco Ketty Passa: dopo aver sfornato due dischi con la band dei Toxic Tuna, aver partecipato al progetto Rezophonic e collezionato alcune esperienze in radio e in tv pubblica ora quello che può essere considerato a tutti gli effetti il suo primo lavoro come solista.

Per presentarlo, la cantante ci ha regalato una versione "Senza filtri" di "Sola al tavolo", registrata con alla chitarra c'è Marco Sergi e al basso Marco Pistone. La presenta così:

A Roma, nella vetrina de Il Faro nel Bosco, ho riunito una sera i due Marco e abbiamo registrato questo video per gli amici di Rockol. Ovviamente senza filtri, perché a noi piacciono le storie reali. Come quella che racconto in questa “Sola al tavolo” tratta dalla mia creatura “Era ora”, true story. Era primavera, forse di tre anni fa, quando fui lasciata sola al ristorante durante una cena, ero furibonda e delusa ed invece di andarmene rimasi seduta a finire la bottiglia di vino che avevamo iniziato insieme. Il giorno dopo andai scazzata a lezione dal mio insegnante di canto, gli raccontai l’aneddoto e lui mi disse “scrivici una canzone, ti farà bene”. Ora sapete perché, in questo video per Rockol, non poteva mancare anche un bicchiere di vino sul tavolo, ma un bicchiere ancora mezzo pieno, perché è proprio quello che bisognerebbe guardare quando qualcosa va male