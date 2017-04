E tornato Antonio Maggio: il cantautore salentino ha pubbllcato poche settimane fa il singolo “Amore pop”, e ora ci regala una versione senza filtri, registrata in occasione del suo tour acustico "L'odore delle parole. La racconta così

"L'amore pop non ci fa stare bene perché é la contrapposizione di tutto ciò che dovrebbe essere vissuto in maniera intima e quindi personale. L'unicità di questo sentimento, come per qualsiasi accadimento nella vita, ci travolge completamente solo quando si presenta in maniera incomprensibile e irrazionale ai nostri occhi e alla nostra mente

Spero che in questo tour acustico si possa risentire "l'odore delle parole", accarezzate dalla delicatezza del solo pianoforte e quindi esaltate nella loro importanza e dignità. Sarà un modo per mettere a nudo le mie canzoni, senza alibi di arrangiamenti e ragionamenti vari, per raccontarle come non ho mai fatto prima".

Queste le prossime tappe del tour:

07-04-2017 Caserta - Rapsodia

09-04-2017 Milano – Memo Music Club

23-04-2017 Castiglione Cosentino (Cs) – Teatro Il Piccolo

24-04-2017 San Nicola Arcella (Cs) - Palazzo Del Principe Lanza

28-04-2017 Borgomanero (No) - Big Bamboo

29-04-2017 Avellino – Black House Blues

04-05-2017 Morrovalle (Mc) – Arci Club Geleò

05-05-2017 Coreno Ausonio (Fr) – Freedom Club

09-05-2017 Bologna - Bravo Caffè

10-05-2017 Ravenna – Mariani Lifestyle

11-05-2017 Lecce – Officine Cantelmo