Farà tappa il prossimo 10 aprile a Roma il tour di Vinicio Capossela “Ombra. Canzoni della Cupa e altri spaventi”, seconda tranche del tour a seguito della pubblicazione dell'album "Canzoni della cupa”, dello scorso maggio.

Il tour, iniziato ufficialmente con un'esibizione Focara di Novoli (Le), nel giorno di Sant'Antonio Abate (17 gennaio) è approdato poi agli Arcimboldi di Milano per due date il 28 febbraio e il primo marzo. Qua puoi trovare la scaletta del concerto, terminato (come sempre capita a Capossela nella sua città d'adozione), oltre la mezzanotte con standing ovation finale.

Sul sito del promoter F&P Group puoi trovare tutte le informazioni relative al tour e ai biglietti.

Ti piacerebbe andare al concerto del prossimo 10 aprile al PalaLottomatica di Roma?

Vinicio Capossela nasce ad Hannover, in Germania, il 14 dicembre 1965, ma la sua prima trasferta è solo un caso. Tornato ben presto in Italia, si iscrive e frequenta il Conservatorio. Poi lo abbandona, per meglio seguire la musica in luoghi più congeniali (a entrambi...): si impiega come parcheggiatore, barista, suonatore di piano su navi, furgoni, in alberghi, night club di riviera e pub newyorkesi. E lì incontra la varia umanità che finisce per popolare il mondo di ALL’UNA E TRENTACINQUE...Leggi tutto